Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь

Кинокомпания «Пионер» опубликовала русскоязычный трейлер французского фильма «Отпуск по семейным обстоятельствам». Картина выйдет в российский кинопрокат 29 января.
Лента расскажет о разведенной паре, которая не может найти общий язык, но вынуждена отправиться в совместный отпуск вместе с сыном. Для мальчика поездка особенна важна: он теряет зрение и хочет научиться серфингу, пока не поздно.
Трейлер показывает, как семья узнает о пугающем диагнозе Мило и отправляется на каникулы к дедушке. Там слепнущий подросток влюбляется впервые в жизни, а вся семья пытается справиться со страхом будущего.
Картина описывается как «комедия о семье, любви и времени, которое мы часто откладываем на потом». Ее снял режиссер Эммануэль Пулем-Арно, известный по фильму «Залет».
В актерский состав ленты вошли номинант на премии «Гойя» и «Сезар» Дэнни Бун («Жизнь Мадлен», «Бобро поржаловать») и Одри Флеро («1+1», «Полночь в Париже»). Роль Мило исполнил Эван Бурдель («Развод по-геймерски»).