Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова

Музей транспорта Москвы выпустил коллекцию елочных игрушек. Среди них оказалась фигурка с изображением Гаража грузовых машин на Новорязанской улице, спроектированного Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым.
Игрушка выполнена из белого фарфора и украшена позолотой. Она стоит 5200 рублей. Помимо нее, в новогоднюю коллекцию музея вошли и другие елочные украшения, в том числе деревянная фигурка символа 2026 года — красной лошади.
Гараж на Новорязанской — один из ярких примеров архитектуры советского авангарда. Он появился в 20-х годах. Сперва в здании размещали грузовой автотранспорт, затем городские автобусы. В 2025 году Гараж стал домом Музея транспорта Москвы.
Музей транспорта Москвы рассказывает историю пассажирских, грузовых и частных перевозок в столице. В фондах музея находятся более 250 экспонатов: автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоцилов и других транспортных средств.