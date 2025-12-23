Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»

TVLine представила новый тизер перезапуска «Клиники». В нем показаны главные герои шоу, в частности Джей Ди и Терк, которые смеются и дурачатся в больнице.
Премьера состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Спустя годы Джей Ди Дориан и Кристофер Терк снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.
В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.
Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. Недавно студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска. В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.