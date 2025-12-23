«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения

«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

Кадр из «Шоу Воли». Фото: ТНТ

«ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia назвали самые популярные мемы 2025 года. В битве мемов в этом году участвовали 32 номинанта. Их выбирали редакторы Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте» в специальном мини-приложении.

1/2
© Memepedia
2/2
© Memepedia

Самым популярным признали мем «Сам решу-у». Он появился летом 2025 года после выпуска «Шоу Воли» с участием Розы Сябитовой и ее сына Дениса. Во время обсуждения Денис несколько раз повторил фразу «Да я сам решу», которая завирусилась в интернете.

На второй строчке рейтинга — «Лев, который все делает без удовольствия». Мем появился на основе старых демотиваторов, где львы символизировали силу и успех.

Тройку лидеров замыкает «Кот Окак». Мем появился в результате соединения двух изображений — черного кота и силуэта человека в капюшоне, саму фразу дополнили пользователи с помощью коротких роликов. Пик популярности пришелся на май 2025 года, но мем используется до сих пор. 

На четвертой строчке рейтинга — «А ниче тот факт, что...». Мем завирусился в конце 2024 года благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick) и его друзьям из объединения «Баловники сквад». Однако активно использовать его начали в этом году — популярными стали ролики, где пародируют подростковые разговоры. Мем считается официальным слоганом зумеров в 2025-м. 

Замыкает топ-5 мемов этого года «Бро...» — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует факт. Мем стал массово использоваться в середине октября 2025 года. Люди публиковали тысячи видео с котом Бро, чтобы передать мысль или кому-то пригрозить.

В список также попали мемы «Белый кот говорит», «Мама, вызывай такси», мем про генеральские котлы, «Пу-пу-пу». В топ также попал Прохор Шаляпин, который не создан для работы.

Кроме лучших мемов 2025 года пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет Лабубу. Тренд на куклу стартовал в 2024 году, его задала певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Популярность превратила Лабубу в мем, а акции компании-производителя выросли на 600%. 

На втором месте — Ганвест со словами «фаа», «шнейе», «пэпэ». Это популярный хип-хоп-исполнитель, а слова «фаа», «пэпэ» и «шнейе» артист использует в своих текстах и как элементы стиля. Они стали отдельными интернет-мемами. 

Третье место в рейтинге наскучивших мемов года занимает Надежда Кадышева. Песня «Плывет веночек» стала вирусной в 2025 году. Она вызвала новую волну интереса к исполнительнице среди молодежи, а вместе с этим породила волну мемов.

На четвертое место пользователи поставили мемы о юморе миллениалов. Тренд возник как ироничное переосмысление устаревших шуток из 2000-х и 2010-х годов и стал популярен среди поколения Z (зумеров).  

Пятерку самых надоевших мемов замыкает Скебоб: взъерошенная птица стала героем лета 2025 года. Ворона из тыквы в 2015 году создала американская художница Джен Норпхен.

Ранее «Афиша Daily» составила свой топ лучших мемов 2025 года. В список лучших вошли мемы «А ниче тот факт», «Окак», «Умный человек в очках», шутки о лицах Юры Борисова и Сидни Суини и другие.

В прошлом году самым популярным россияне назвали мем «Просто чиловый парень», нарисованный и опубликованный художником Филом Бэнксом в октябре 2023 года. На второй строчке расположился турецкий стрелок Юсуф Дикеч на Олимпиаде, а на третьей  — мем «Никто, конечно же, не…» из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.

