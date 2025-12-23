«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

Кроме лучших мемов 2025 года пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет Лабубу. Тренд на куклу стартовал в 2024 году, его задала певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Популярность превратила Лабубу в мем, а акции компании-производителя выросли на 600%.



На втором месте — Ганвест со словами «фаа», «шнейе», «пэпэ». Это популярный хип-хоп-исполнитель, а слова «фаа», «пэпэ» и «шнейе» артист использует в своих текстах и как элементы стиля. Они стали отдельными интернет-мемами.



Третье место в рейтинге наскучивших мемов года занимает Надежда Кадышева. Песня «Плывет веночек» стала вирусной в 2025 году. Она вызвала новую волну интереса к исполнительнице среди молодежи, а вместе с этим породила волну мемов.