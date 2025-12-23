На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»

На актера и режиссера Кевина Костнера подали в суд из‑за предполагаемого долга за прокат костюмов, которые использовали на съемках вестерна «Горизонты: Американская сага». Об этом написала New York Post.
Western Costume Leasing Company заявила, что Костнер и его продакшен-компания Territory Pictures нарушили контракт. Они, как утверждает истец, не оплатили аренду одежды на сумму около 134 тысяч долларов.
Согласно данным иска, с Костнера и его продюсеров требуют компенсацию в размере около 440 тысячи долларов. Среди обвинений не только невыплата денег, но и возврат костюмов в поврежденном состоянии.
Western Costume Leasing Company оценила материальный ущерб в 150 тысяч долларов, а компенсацию за оплату услуг адвоката — в 200 тысяч. Также представители бизнеса настаивают на выплате процентов по задолженности в размере 40 тысяч и штрафа в размере 100 тысяч.
Обвинители утверждают, что создатели «Горизонтов» обманули их «не из искренних или законных побуждений, а злонамеренно, деспотично и мошенническим путем». Костнер и его команда пока не ответили на эти заявления.
Ранее Костнер столкнулся с иском со стороны каскадерши фильма «Горизонты: Часть 2» Девин ЛаБеллы. Она обвинила его в принуждении к незапланированной сцене сексуализированного насилия, нарушающей правила профсоюза. Костнер назвал ее обвинения «явно ложными» и «глубоко разочаровывающими».