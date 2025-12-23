В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей

Фильм Кристофера Боргли «The Drama» выйдет в российский кинопрокат 16 апреля под названием «Вот это драма!». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию «Вольга».
Картина расскажет о паре, готовящейся к свадьбе. Главных героев сыграют Зендая и Роберт Паттинсон. По сюжету, их персонажи столкнутся с кризисом в отношениях из‑за неожиданных событий в совместной жизни.
Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли Мамуду Ати, Алана Хайми и Хейли Гейтс.
В декабре в сети появился тизер картины. Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля.