Вышел первый тизер «Мстители: Судный день». Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря 2026 года.



В ролике показали Стива Роджерса, к роли которого вернулся актер Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а в следующих кажрах держит на руках своего маленького сына.



Главным злодеем в фильме станет Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни — младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.