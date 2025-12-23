Вышел первый тизер «Мстители: Судный день». Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря 2026 года.
В ролике показали Стива Роджерса, к роли которого вернулся актер Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а в следующих кажрах держит на руках своего маленького сына.
Главным злодеем в фильме станет Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни — младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.
Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В актерский состав «Судного дня» вошли многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцы», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт).