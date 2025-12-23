Вышел первый тизер фильма «Мстители: Судный день». Лента выйдет в зарубежный прокат 18 декабря 2026 года.



В ролике показали Стива Роджерса в альтернативном таймлайне после событий фильма «Мстители: Финал». К роли героя вернулся актер Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а в следующих кадрах держит на руках своего маленького сына.



Ранее Крис Эванс отрицал, что вернется во франшизу «Мстители». Он говорил, что «счастливо вышел на пенсию».



Главным злодеем в фильме станет Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.