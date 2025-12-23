Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов

Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Кадр из видео. Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил первый тизер-трейлер «Волшебника Изумрудного города. Великий и ужасный». Премьера состоится 1 января 2027 года.

Картина станет продолжением ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По сюжету Элли и ее спутники добрались до Изумрудного города и наконец-то встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу: друзьям нужно добыть колдовскую бурю Бастинды.

Видео: «Кинопоиск»

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первый фильм в трилогии по произведениям Александра Волкова. Сказку советского писателя экранизировал режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.

Премьера фильма состоялась 1 января 2025 года. Уже на третий день проката он собрал 1 млрд рублей. Картина стала четвертой в списке самых кассовых фильмов в истории проката России.

Сборы «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» составили 3,09 млрд рублей. Ленте удалось обойти «Холопа» (3,082 млрд рублей) и приблизиться к «Аватару» — 3,516 млрд.

