В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды

Правоохранительные органы проверят видео, на котором двое курьеров в Люберцах перевозили детей в сумках для еды. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МВД России в Московской области.



Видео инцидента ранее распространилось в соцсетях. На нем двое мужчин на электровелосипедах останавливаются и достают двух малышей из сумок. Затем они передают их женщине.



