В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды

Правоохранительные органы проверят видео, на котором двое курьеров в Люберцах перевозили детей в сумках для еды. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МВД России в Московской области.
Видео инцидента ранее распространилось в соцсетях. На нем двое мужчин на электровелосипедах останавливаются и достают двух малышей из сумок. Затем они передают их женщине.
В МВД добавили, что пока сообщений и заявлений в ведомство в связи с роликом не поступало. В полиции хотят установить личности мужчин, действиям которых дадут правовую оценку.
Недавно в Китае курьер спас женщину, которая случайно оказалась в морозильной камере. Женщина перекладывала продукты в холодильник. Внезапно дверь морозильной камеры захлопнулась и китаянка оказалась в ловушке.