В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин

В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей

Фото: Quinn Smith/Unsplash

Минцифры планирует введет единый идентификатор пользователя для всех онлайн-ресурсов. Об этом, как пишет «Российская газета», сообщила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

По ее словам, единый ID нужен будет, чтобы точнее считать аудиторию. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств ― к примеру, с телефона, а потом с ноутбука и Smart TV ― учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику.

Предполагается, что ID пользователя будет одинаковым для человека при входе с разных устройств. При этом должна быть и кроссплатформенная синхронизация ― то есть для всех ресурсов у конкретного пользователя будет единый ID. Этот идентификатор планируют привязывать к номеру телефона. 

Технические детали процесса в Минцифры не уточнили. Там заявили, что интернет-ресурсы из реестра РКН будут и дальше обезличивать пользовательскую информацию перед тем, как передавать ее компании Mediascope. То есть, по словам чиновников, данные о том, что смотрел конкретный юзер, останутся зашифрованными.

Создание единого ID обсуждается с отраслью, бизнесом и заинтересованными ведомствами. По словам Черкесовой, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры. 

Расскажите друзьям