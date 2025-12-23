Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах

Фото: Большой театр

Балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут на больших экранах. Показы пройдут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси.

Дирижером балета станет Валерий Гергиев. Главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.

Как отметили в театре, «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе — особенный спектакль в репертуаре Большого театра. «Создавая свой спектакль, в 1966 году Юрий Григорович изобрел особый поэтический мир — новогоднюю сказку о времени, о первой любви и взрослении. В руках Григоровича балет обрел сквозной сюжет, охватывающий оба акта», — отметили в Большом.

В октябре прошлого года Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.

В прошлом году Большой театр показывал балет «Щелкунчик» в кинотеатрах в прямом эфире. Прямые трансляции прошли более чем в ста кинотеатрах России, в том числе в Москве, Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени. Увидеть их можно было 30 и 31 декабря.

До конца праздников «Щелкунчик» идет в Большом театре два раза в день, а цены на билеты в 2025-м достигают 255 тыс. Редактор раздела «Культура» и балетоман на минималках Наталья Сысоева разбиралась, почему из-за ажиотажа уже не очень хочется идти на спектакль, и выяснила, как балетную лихорадку переживают сами танцоры.

