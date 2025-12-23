В Общественной палате предложили переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток»

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил, что безалкогольный напиток под названием «детское шампанское» стоит называть «новогодним газированным».



«Наименование „детское шампанское“ ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно, если это выпивается с родителями за одним столом. <…> Я считаю, что название „детское шампанское“ надо сменить на „новогодний газированный напиток“, — сказал Гриб. По его мнению, сами красочные бутылки и их содержимое запрещать не нужно.