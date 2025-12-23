В Общественной палате предложили переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток»

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

В Общественной палате предложили переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток»

Фото: ozon.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил, что безалкогольный напиток под названием «детское шампанское» стоит называть «новогодним газированным». 

«Наименование „детское шампанское“ ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно, если это выпивается с родителями за одним столом. <…> Я считаю, что название „детское шампанское“ надо сменить на „новогодний газированный напиток“, — сказал Гриб. По его мнению, сами красочные бутылки и их содержимое запрещать не нужно.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил ТАСС, что безалкогольное шампанское нельзя называть «детским». По его мнению, продавать такие имитации спиртных напитков следует только совершеннолетним.

Расскажите друзьям