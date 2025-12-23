В Общественной палате предложили переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток»

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил, что безалкогольный напиток под названием «детское шампанское» стоит называть «новогодним газированным».
«Наименование „детское шампанское“ ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно, если это выпивается с родителями за одним столом. <…> Я считаю, что название „детское шампанское“ надо сменить на „новогодний газированный напиток“, — сказал Гриб. По его мнению, сами красочные бутылки и их содержимое запрещать не нужно.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил ТАСС, что безалкогольное шампанское нельзя называть «детским». По его мнению, продавать такие имитации спиртных напитков следует только совершеннолетним.