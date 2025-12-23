Metacritic назвал лучшие сериалы 2025 года

Metacritic представил список 20 самых высокооцененных сериалов, вышедших в 2025 году в США. Сериалы отсортированы по среднему баллу, рассчитанному из оценок критиков по шкале от 0 до 100.
Проекты менее чем с семью рецензиями в рейтинг не включались. Исключены также разовые телевизионные спецвыпуски и фильмы, специально снятые для ТВ.
Первую строчку занял британский мини-сериал Netflix «Переходный возраст». Четырехсерийная психологическая драма Стивена Грэма стала безоговорочным лидером рейтинга, обойдя сильных конкурентов, вышедших во второй половине сезона.
Второе и третье места поделили британский исторический сериал «Волчий зал: Зеркало и свет» и новый анимационный сериал от создателя «Коня БоДжека» Рафаэля Боб-Ваксберга «Короче говоря».
Полностью топ-20 выглядит так:
- «Переходный возраст» (91 балл)
- ««Волчий зал: Зеркало и свет» (89 баллов)
- «Короче говоря» (89 баллов)
- «Одна из многих» (87 баллов)
- «Подноготная» (86 баллов)
- «Чужой: Земля» (85 баллов)
- «Из лучших побуждений» (85 баллов)
- «Навсегда с тобой» (84 балла)
- «Мистер Скорсезе» (84 балла)
- «Узкая дорога на дальний север» (83 балла)
- «Умираю, как хочу секса» (83 балла)
- «Баллард» (83 балла)
- «Токсичный город» (82 балла)
- Pee-wee as Himself (82 балла)
- «Мебельная компания» (82 балла)
- «Хэл и Харпер» (81 балл)
- «Киностудия» (80 баллов)
- «Смерть от молнии» (80 баллов)
- «Могучая девятка» (80 баллов)
- «Американская революция» (80 баллов)
Metacriticтакже назвал пять старых сериалов, чьи новые сезоны получили самые высокие оценки: «Андор» (92 балла), «Хитрости» (92 балла), «Праведные Джемстоуны» (89 баллов), «Репетиция» (88 баллов) и «Разделение» (87 баллов).