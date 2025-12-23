В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми

В Англии запретят варить омаров и крабов живыми. Об этом говорится в правительственной стратегии по «улучшению благополучия животных» в стране, пишет The Guardian.



В документе утверждается, что «варка живьем — это недопустимый метод убийства» десятиногих ракообразных (или декаподов) и им подобных. Декаподы — отряд класса высших ракообразных, в который входят омары, креветки, лангусты, крабы и другие.



По информации издания, нынешнее намерение правительства основывается на законе, принятом в 2022 году. Согласно ему, беспозвоночные, включая лобстеров, осьминогов и крабов, — существа, наделенные чувствами, которые испытывают боль, как и другие животные.



Подобное приготовление ракообразных также запретили в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Организации, занимающиеся защитой животных, утверждают, что более гуманно оглушать их с помощью электрического пистолета, а также выдерживать перед варкой на холодном воздухе или во льду.



«Когда живых, находящихся в сознании животных помещают в кипящую воду, они несколько минут испытывают мучительную боль. Это пытка, которой можно полностью избежать», — рассказал Бен Стерджен, исполнительный директор благотворительной организации Crustacean Compassion.



Другие изменения в стратегии правительства включают запрет на клетки для кур и ящики для опороса свиней, «щенячьи фермы», отстрел зайцев в период размножения и охоту c участием собак, которые ищут звериный след по запаху. Кроме того, проведут консультации по запрету ошейников для собак с электрическим током и по введению гуманных требований к убою рыбы, выращиваемой на фермах.