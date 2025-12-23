В Москве ударят январские морозы

В ночь с 23 на 24 декабря в Москву придут январские морозы, а стужа усилится. В Подмосковье местами температура опустится до -20 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Морозной выдалась и прошедшая ночь, а к утру 23 января температура опустилась еще ниже. На метеостанции ВДНХ столбик термометра достиг отметки в -12,3 градуса. После небольшого потепления днем, в вечерние часы похолодает примерно до -13 градусов, отметил коллега Тишковца Михаил Леус.
Тем временем в столице вновь появился снежный покров. На метеостанции ВДНХ его высота составляет 2 сантиметра, а по области доходит 8 сантиметров. Ожидается, что в выходные снежный покров подрастет до 4-9 сантиметров.
Январь же должен быть аномально теплым, прогнозировала специалистка московского метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно моделям расчета погоды, средняя температура воздуха в первый месяц 2026-го в столице составит от +1,5 до +2,6 градуса.