Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион

Фото: Олег Ф./Яндекс Карты

Жители Мурманской области с 1 января 2026 года смогут получить 51 тыс. рублей за совет переехать в регион. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Вознаграждение действует как часть программы привлечения кадров «Арктический маяк». Ранее ее участникам платили по 15 тыс. за приглашение переселенцев.

По словам Чибиса, деньги будут назначаться для тех, кто пригласил новых жителей на работу или учебу. Кроме того, снимается возрастное ограничение: изначально программа касалась только переехавших в возрасте до 35 лет, то теперь принять в ней участие смогут люди любого возраста.

Программа — часть масштабного проекта «Курс на Север», направленного на преодоление кадрового дефицита. В 2025 году в Мурманскую область приехало более 460 человек. Всего с начала проекта – 850 человек из 76 регионов и четырех стран.



 

