«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами. Всего с начала года в него внесено 921 новое слово, говорится на академическом ресурсе «Академос».
Среди только что добавленных слов ― «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Кроме того, в словарь попали «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтерство», «гексакоптер», «детейлинг», «медиaфасад», «пациентоориентированный», «промпт-инженер», «сапборд» и «серверная».
Есть среди новых и термины из науки и техники ― «геоглиф», «домокомплект», «логоритмика», «панъяпонский», «подиатрия», «предтекстовый», «скифо-сибирский», а также слова из орнитологии — «должик», «опутенки» и «путцы».
Вместе с тем институт уточнил написание давно известных слов: «авиагавань», «агрегатор», «замкомандира», «касалетка», «пюрешка», «раннеутренний», «центнеровый», «плацкарт».
Тем временем словосочетания «схема Долиной», «эффект Долиной», казус «Долиной» и «бабушкина схема» войдут в другой словарь ― словарь неологизмов 2025 года. По словам руководителя группы словарей новых слов ИЛИ РАН Валерия Ефремова, подобный феномен, когда резонансное событие порождает целый пласт новых слов, которые потом живут самостоятельной жизнью, уже наблюдался в русском языке. В пример он привел «голую вечеринку» Насти Ивлеевой.