«Шанинке» запретили обучать студентов

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук («Шанинки»). «Приостановлена полностью», ― говорится в реестре лицензий на сайте ведомства.
Приостановка лицензии означает, что «Шанинка» больше не может набирать новых студентов и обучать уже зачисленных, а также выдавать дипломы и другие документы об образовании. Вуз обязан обеспечить перевод учащихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки.
«Шанинка» может продолжить существовать как юридическое лицо и подать документы на возврат лицензии после исправления проблем. Восстановлению не подлежит лишь аннулированная лицензия.
В ноябре Рособрнадзор отозвал у «Шанинки» аккредитацию на подготовку специалистов по четырем программам: «Социология» (бакалавриат), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Психология» (бакалавриат и магистратура).
В апреле «Шанинке» запретили на год принимать новых студентов. Причиной назвали неисполнение вузом предписаний по нарушениям, выявленным в 2024 году.
По итогам проверки в ноябре 2024-го в вузе среди прочих нашли следующие правонарушения: неисполнение стандартов федерального государственного образования и правил предоставления платных образовательных услуг, нарушения лицензионных требований в образовательной деятельности, несоответствие требованиям к выполнению показателей для аккредитации и размещению информации на официальном сайте.
Ректором «Шанинки» до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021-м его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, среди которых бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, похитили около 50 млн рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором «Шанинки» стала Мария Сигова.
В апреле 2022 года прокуратура предъявила претензии к программам «Шанинки» Liberal Arts, которые, по мнению ведомства, были направлены на «разрушение традиционных ценностей».