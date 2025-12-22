Ариана Гранде сыграла Кевина из «Одного дома» в скетче Saturday Night Live. Получился хоррор

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро

Ариана Гранде сыграла Кевина из «Одного дома» в скетче Saturday Night Live. Получился хоррор

Американская певица и актриса Ариана Гранде приняла участие в новом скетче Saturday Night Live, основанном на популярном рождественском фильме «Один дома». Она сыграла Кевина Маккалистера.

Гранде вместе с артистами шоу воссоздала финал комедии. В нем главный герой воссоединяется с семьей. В версии SNL встреча получилась жутковатой, ведь Кевин не успел убрать из дома ловушки для грабителей.

В результате трогательная сцена превратилась в настоящий слэшер. Отец Кевина остается без волос следом за героем Джо Пеши из оригинального фильма, а братья и сестры попадают в разного рода кровавые неприятности.

Фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году и стал одним из самых самых успешных праздничных фильмов. Disney+ и Hulu в этом году вспомнили о кинохите и построили самый большой в мире пряничный домик — точно такой же, как дом семьи Маккалистер.

