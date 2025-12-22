Ариана Гранде сыграла Кевина из «Одного дома» в скетче Saturday Night Live. Получился хоррор

Американская певица и актриса Ариана Гранде приняла участие в новом скетче Saturday Night Live, основанном на популярном рождественском фильме «Один дома». Она сыграла Кевина Маккалистера.
Гранде вместе с артистами шоу воссоздала финал комедии. В нем главный герой воссоединяется с семьей. В версии SNL встреча получилась жутковатой, ведь Кевин не успел убрать из дома ловушки для грабителей.
В результате трогательная сцена превратилась в настоящий слэшер. Отец Кевина остается без волос следом за героем Джо Пеши из оригинального фильма, а братья и сестры попадают в разного рода кровавые неприятности.
Фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году и стал одним из самых самых успешных праздничных фильмов. Disney+ и Hulu в этом году вспомнили о кинохите и построили самый большой в мире пряничный домик — точно такой же, как дом семьи Маккалистер.