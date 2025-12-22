Бэнкси представил новые работы в Лондоне

Уличный художник Бэнкси представил две идентичные новые работы в Лондоне. Об этом сообщил Би-би-си.
Одно граффити появилось на стене над рядом гаражей на улице Queen’s Mews. Его фото автор разместил в своих соцсетях. Работа изображает двух детей, лежащих на земле и смотрящих в небо.
Аналогичный мурал художник разместил возле башни Centre Point в центре британской столицы, утверждает СМИ. Бэнкси пока не подтвердил свое авторство этой работы.
Предположительно, новые граффити Бэнкси посвящены проблеме бездомности среди детей. По словам художника Дэниела Ллойда-Моргана, время и место появления работ неслучайны — они напоминают в предрождественский период, как многие дети лишены радости праздника.
Башня Centre Point раньше была центром протестов против жилищных проблем. Ее построили в 1963 году как офисное здание, но позднее в течение десяти лет она оставалась незанятой, вызывая гнев у активистов.
Бэнкси — самый известный на сегодняшний день анонимный уличный художник. Он работает с 90-х годов, создавая работы в технике трафаретной печати с социально-политическим контекстом.