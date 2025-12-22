Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»

Актриса Кейт Уинслет рассказала изданию Digital Spy, что хотела найти другого человека для главной роли в фильме «Прощай, Джун» вместо себя.



Уинслет призналась, что в картине, сценарий которой написал ее сын Джо Андерс, она сначала планировала выступить только актрисой и продюсером. Когда ей также предложили стать режиссером, Кейт решила, что «не сможет выполнять три работы».



«Я знаю, что у меня хорошо получается работать в многозадачном режиме, но это слишком много», — поделилась актриса. По ее словам, она отчаянно пыталась найти замену для своей роли, и у нее получился список из нескольких человек.

Однако Netflix с удивлением воспринял ее идею о рекасте. Кроме того, Уинслет захотелось вместе поработать с актерами, которых она отобрала в проект как продюсер.



Недавно появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет по сценарию ее сына Джо Андерса. Фильм будет доступен стриминговой платформе с 24 декабря.