Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»

Фото: P.Lovell/Flickr

Актриса Кейт Уинслет рассказала изданию Digital Spy, что хотела найти другого человека для главной роли в фильме «Прощай, Джун» вместо себя.

Уинслет призналась, что в картине, сценарий которой написал ее сын Джо Андерс,  она сначала планировала выступить только актрисой и продюсером. Когда ей также предложили стать режиссером, Кейт решила, что «не сможет выполнять три работы». 

«Я знаю, что у меня хорошо получается работать в многозадачном режиме, но это слишком много», — поделилась актриса. По ее словам, она отчаянно пыталась найти замену для своей роли, и у нее получился  список из нескольких человек.
Однако Netflix с удивлением воспринял ее идею о рекасте. Кроме того, Уинслет захотелось вместе поработать с актерами, которых она отобрала в проект как продюсер.

Недавно появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет по сценарию ее сына Джо Андерса. Фильм будет доступен стриминговой платформе с 24 декабря.

Действие картины происходит в канун Рождества. Неожиданная болезнь пожилой Джун, заставляет ее детей и отца собраться под одной крышей. Им предстоит разобраться в своих запутанных отношениях и научиться понимать друг друга.

Расскажите друзьям