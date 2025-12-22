Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Умер певец Крис Ри, автор песен «Driving Home for Christmas» и «The Road to Hell»

Фото: David Wolff - Patrick / Getty Images

Умер британский певец Крис Ри, известный как автор и исполнитель песен «Driving Home for Christmas» и «The Road to Hell». О его смерти сообщила Би-би-си.

Ри скончался в возрасте 74 лет в больнице после непродолжительной болезни, рассказал представитель его семьи. Музыкант ушел в окружении близких. У него осталась жена и двое детей.

Ри родился в английском городе Мидлсбро в 1951 году. Его отец владел фабрикой мороженого и сетью кафе. Ри в юности работал в семейном кафе, в это же время он увлекся игрой на гитаре.

В 1970-х Ри начал карьеру музыканта. В 1978 году он представил дебютный альбом «Whatever Happened to Benny Santini?». Сингл «Fool (If You Think It’s Over)» стал хитом и получил номинацию на «Грэмми».

Всего за свою жизнь Ри выпустил 25 студийных альбомов, последний из которых, «The Christmas Album», был представлен в октябре. Главные хиты артиста — «Driving Home for Christmas» и «The Road to Hell» — появились в 1980-х.

Тогда же Ри столкнулся с серьезной болезнью: в возрасте 33 лет у него диагностировали рак поджелудочной железы. Музыканту удалили впоследствии часть поджелудочной, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и часть печени. Он также был диабетиком и имел проблемы с почками.

В 2016 году Ри перенес инсульт, но вскоре отправился в турне со своим 24-м альбомом, «Road Songs for Lovers». Певец говорил, что не боится смерти и что борьба с недугами вдохновила его вернуться к своим музыкальным корням — блюзу.

