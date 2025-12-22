В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты

По данным Fox News, у гроба пенни выступили актеры. Один из них был в образе президента Авраама Линкольна, чей профиль украшал ее аверс. Кроме того, появились его жена Мэри Тодд, убийца Линкольна Джон Уилкс Бут, а также экс-президенты Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон.



Пенни стали выпускать вскоре после основания монетного двора США в 1792 году. Министерство финансов США 12 ноября 2025-го прекратило ее чеканку. Перед этим президент США Дональд Трамп указал на нерентабельность монеты.