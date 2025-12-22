«Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии

«Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

Фото: «Сила ветра»

Парусное комьюнити «Сила ветра» сняла мини-сериал «Все отключено» о приключениях на Занзибаре, в Бразилии и в Трансатлантическом переходе. Он уже появился на платформе «VK Видео» и на ютубе.

Видео: «Сила ветра»

Ради съемок команда проекта вместе с режиссерами и операторами отправилась исследовать самые сложные места в трех новых регионах. Авторы сняли три фильма, в которых нет актеров.  В них участвовали друзья «Силы ветра». Они отказались от привычных маршрутов и суждений и решили «следовать ветру и интуиции, чтобы в итоге узнать и понять этот мир по-своему».

В мини-фильме «Там море как будто дышит» режиссеры Кирилл Кулагин и Елена Ванина исследуют море. На Занзибаре оно для многих стало  частью жизни и воспринимается как живое существо.

В ленте «3 миллиона секунд до земли» изучается трансатлантической переход, в котором нет новостей и интернета. Связаться с людьми там можно только через спутник, вокруг бескрайний океан, а до суши пять недель, или три миллиона секунд. Все это время восемь незнакомцев умещают жизнь на одной двенадцатиметровой палубе. Оставив привычную жизнь и бросив себе вызов, они сталкиваются лицом к лицу с океаном, где некуда сбежать от самого себя, а горизонты кажутся бесконечными. Мини-фильм сняли режиссеры Константин Клюев и Антон Носов.

В «Tigre do mar» художница и капитан Таня Жиляева вместе с режиссером Дмитрием Ляпахиным отправилась в Бразилию под парусом, чтобы узнать, что скрывается за внешней красотой райской зелени и белоснежных песков. Команда отвечает на вопрос, почему путешествие — верный способ вернуть чувствительность и как встреча с незнакомым миром может обернуться встречей с собой.

Расскажите друзьям