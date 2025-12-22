«Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

Парусное комьюнити «Сила ветра» сняла мини-сериал «Все отключено» о приключениях на Занзибаре, в Бразилии и в Трансатлантическом переходе. Он уже появился на платформе «VK Видео» и на ютубе.
Ради съемок команда проекта вместе с режиссерами и операторами отправилась исследовать самые сложные места в трех новых регионах. Авторы сняли три фильма, в которых нет актеров. В них участвовали друзья «Силы ветра». Они отказались от привычных маршрутов и суждений и решили «следовать ветру и интуиции, чтобы в итоге узнать и понять этот мир по-своему».
В мини-фильме «Там море как будто дышит» режиссеры Кирилл Кулагин и Елена Ванина исследуют море. На Занзибаре оно для многих стало частью жизни и воспринимается как живое существо.
В ленте «3 миллиона секунд до земли» изучается трансатлантической переход, в котором нет новостей и интернета. Связаться с людьми там можно только через спутник, вокруг бескрайний океан, а до суши пять недель, или три миллиона секунд. Все это время восемь незнакомцев умещают жизнь на одной двенадцатиметровой палубе. Оставив привычную жизнь и бросив себе вызов, они сталкиваются лицом к лицу с океаном, где некуда сбежать от самого себя, а горизонты кажутся бесконечными. Мини-фильм сняли режиссеры Константин Клюев и Антон Носов.
В «Tigre do mar» художница и капитан Таня Жиляева вместе с режиссером Дмитрием Ляпахиным отправилась в Бразилию под парусом, чтобы узнать, что скрывается за внешней красотой райской зелени и белоснежных песков. Команда отвечает на вопрос, почему путешествие — верный способ вернуть чувствительность и как встреча с незнакомым миром может обернуться встречей с собой.