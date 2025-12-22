На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения

На станциях метро в Москве начали устанавливать первые билетные автоматы нового поколения, сообщает департамент транспорта.



450 новых устройств размесят в городе до конца 2026 года. Они заменят оборудование, срок службы которого подходит к концу. Первый терминал уже работает на кросс-платформенной станции «Нижегородская».



Оборудование будет работать быстрее, чем старые автоматы, что сократит время на покупку билета или пополнение «Тройки», отмечают в ведомстве. Компактный корпус сэкономит пространство в помещении.



Недавно стало известно, что в Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро. В 2026–2027 годах откроются 8 станций Рублево-Архангельской линии: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».