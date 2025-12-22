Сотрудника Елисейского дворца в Париже обвинили в краже столовых приборов на сумму до 40 000 евро

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Фото: Anadolu/Getty Images

Сотрудника Елисейского дворца в Париже Сильвера Стюарда арестовали по подозрению в краже столовых приборов и фарфора на сумму до 40 тысяч евро. Об этом написала The Guardian.

По версии следствия, Стюард вместе с двумя сообщниками забрали предметы из официальной резиденции президента Франции и пытались продать их на онлайн-платформах, таких как Vinted.

Большая часть предметов выпущена Севрской мануфактурой в Париже. По информации СМИ, полиция начала опрашивать работников дворца после того, как сотрудники фабрики опознали некоторые предметы, увидев их в сети.

Сильвер Стюард отвечал в Елисейском дворце за столовое серебро. В его обязанности входит хранение и уход за посудой, которые используют президенты, члены королевских семей и другие высокопоставленные лица.

Прокуроры утверждают, что инвентаризационные записи Стюарда создают впечатление, что он планировал будущие кражи. В аккаунте мужчины на Vinted, как рассказали правоохранители, к тому же нашли табличку с надписью «Французские ВВС» и пепельница с надписью «Севрская мануфактура». Такие предметы обычно недоступны для широкой публики.

В доме мужчины, его автомобиле и личном шкафчике обнаружили около 100 предметов, включая бокалы для шампанского Baccarat, медные кастрюли и статуэтку Рене Лалика. Судебное разбирательство по делу Стюарда назначено на 26 февраля.

