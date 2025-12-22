СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы

Лидером по расходам на новогодние украшения в этом году в России стал Петербург. На праздничное оформление там потратили 1 млрд 229 млн рублей, в том время как в Москве на убранство ушло 414 млн рублей. Об этом сообщают RTVI и проект «Тендерскоп», которые изучили информацию о закупках российских регионов.