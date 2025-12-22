В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста

В Доме музыки в Петербурге трех школьниц не пустили на концерт классической музыки, поскольку они младше 12 лет. Об этом написала «Фонтанка».
19 декабря девочки вместе с родителями хотели посетить рождественский концерт с участием пианиста Владимира Вишневского. Он исполнял в тот вечер произведения композиторов Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.
Но на входе детей остановили, сославшись на внутренние правила концертного зала. Одна из мам юных слушательниц рассказала, что уговоры не подействовали на сотрудников. Девочек не пустили на концерт даже несмотря на то, что они сами музыканты.
«Две девочки из районной детской школы искусств, одна из них (моя дочь) — лауреат международного конкурса, выступала неоднократно в Филармонии и Государственной капелле. Третья девочка из ДШИ другого района, тоже серьезно занимается музыкой», — пояснила Наталья.
По ее словам, «у девочек есть автограф пианиста Вишневского, и они ждали этот концерт намного сильнее, чем Новый год».
В Доме музыки заявили, что возрастное ограничение действует у них с 2010 года и связано «с необходимостью сохранения уникального убранства помещений Алексеевского дворца». По словам представителей учреждения, информация об этом указана на билетах.