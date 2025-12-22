Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Сотрудника Елисейского дворца в Париже обвинили в краже столовых приборов на сумму до 40 000 евро
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»

Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать

@lilycollins

На премьере пятого сезона сериала «Эмили в Париже» исполнительница главной роли Лили Коллинз рассказала, что одна из сцен заставила ее плакать, но не от грусти, а от смеха. В интервью People она призналась, что речь идет об эпизоде, где она и Эшли Парк (Минди) надели маски. «Мы не могли перестать смеяться, буквально плакали», — рассказала Коллинз.

Актриса добавила, что поездка в Венецию ради съемок сериала была потрясающей. «Я никогда раньше не была в Венеции, поэтому съемки с Эшли на улицах этого города были по-настоящему волшебными», — сказала Коллинз о своей коллеге по сериалу, с которой она снимается уже пять сезонов.

Премьера пятого сезона шоу состоялась 18 декабря. На этот раз главная героиня покинула французскую столицу и отправилась покорять Рим. По сюжету начальница Эмили, Сильви, назначает ее руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau. Часть съемок проходила в Венеции. При этом создатели намекали, что связь героини с Парижем не прервалась.

Помимо Коллинз и Парк, в актерский состав продолжения шоу вошли Филиппина Леруа-Болье, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман, Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок. Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.

