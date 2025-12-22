Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать

На премьере пятого сезона сериала «Эмили в Париже» исполнительница главной роли Лили Коллинз рассказала, что одна из сцен заставила ее плакать, но не от грусти, а от смеха. В интервью People она призналась, что речь идет об эпизоде, где она и Эшли Парк (Минди) надели маски. «Мы не могли перестать смеяться, буквально плакали», — рассказала Коллинз.