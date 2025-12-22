«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»

Фото: Pioneer Stillking Films

Когда Кейт Уинслет только начинала актерскую карьеру, преподавательница по актерскому мастерству посоветовала ей «смириться с ролями толстушек», если она хочет пробиться в индустрию. Об этом Уинслет рассказала в эфире Би-би-си Radio 4.

«Я была немного коренастой, и, когда я начала относиться к [актерству] гораздо серьезнее и завела детского агента, я очень хорошо помню одну преподавательницу по актерскому мастерству, которая сказала мне: „Что ж, дорогая, у тебя будет карьера, если ты готова смириться с ролями толстушек“». Актриса добавила: «А теперь посмотрите на меня. Ужасно, какие вещи говорят детям».

Это не первый рассказ Уинслет о бодишейминге в ее сторону. Год назад она вспоминала, как в 22 года, после выхода «Титаника», СМИ активно критиковали ее фигуру на красной дорожке.

Например, один из журналистов на мероприятии сказал, что Уинслет следовало бы надеть платье на два размера больше. «Это абсолютно ужасно. Каким же человеком нужно быть, чтобы сделать что‑то подобное с молодой актрисой, которая только пытается разобраться в себе?» — сказала Уинслет, пересматривая кадры. 

Сейчас Уинслет находится в пресс-труде перед выходом ее режиссерского дебюта «Прощай, Джун». Картина снята по сценарию ее сына Джо Андерса и выйдет на Netflix 24 декабря.

Действие картины происходит в канун Рождества. Неожиданная болезнь пожилой Джун заставляет ее детей и отца собраться под одной крышей. Им предстоит разобраться в своих запутанных отношениях и научиться понимать друг друга.

