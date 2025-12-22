Компания «Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года, сообщила пресс-служба авиакомпании.



Это позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс и пройти в зону вылета только по данным лица. Опция не будет обязательной.



Технологию уже протестировали в аэропорту Пулково в Петербурге совместно со специалистами Центра биометрических технологий. Полный запуск состоится после завершения согласования необходимых регламентов с государственными органами.



Недавно суд обязал авиакомпанию «Победа» бесплатно сажать детей до 18 лет рядом с родителями. Ранее организация вынуждала приобретать дополнительную услугу по выбору мест для детей 12–18 лет.