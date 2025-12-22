Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов

Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такой длительный непрерывный отдых стал возможен благодаря официальным переносам выходных — с субботы 3 января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на 31 декабря.