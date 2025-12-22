Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов

Норма рабочего времени в январе 2026 года при стандартной 40-часовой пятидневной рабочей неделе составит всего 120 часов. Именно это число необходимо учитывать для расчета заработной платы и составления рабочих графиков.
Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такой длительный непрерывный отдых стал возможен благодаря официальным переносам выходных — с субботы 3 января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на 31 декабря.
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми продолжительными за последние 12 лет. В последний раз 12 дней подряд россияне отдыхали в 2013 году. С тех пор продолжительность новогодних выходных, как правило, составляла 10 или 11 дней.
В результате январь 2026 года станет рекордно коротким рабочим месяцем: в нем будет всего 15 рабочих дней против 16 выходных и праздничных дней.