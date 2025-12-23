Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне

Фото: «Т-Банк»

Т-Банк в третий раз становится партнером курорта Роза Хутор в городе Сочи. Банк подготовил сезонный квест с призовым фондом для всех гостей курорта, а также специальные зоны отдыха и пакет привилегий для клиентов с подключенными сервисами T-Premium и T-Private. Программа стартует с 29 декабря 2025 года и продлится в течение всего зимнего сезона.

Роза Квест для всех гостей курорта

В сезонном квесте смогут принять участие все гости горного курорта. Для этого нужно пройти регистрацию, а дальше выполнять задания, которые появятся на сайте. Победители смогут получить сезонный мерч от Т-Банка, промокоды на сервисы Города, в том числе Т-Путешествий, а также билеты на матчи КХЛ.

Вечеринки и лаунж-зона

Для клиентов T-Premium и T-Private подготовили специальную зимнюю программу на курорте. На протяжении всего сезона на площади Мзымты для них будет работать бренд-зона Premium «Частная вершина» — камерное павильон-шале с лаунж-зоной у камина, фотобудкой и местом для спокойного отдыха после катания. На месте сотрудники смогут проконсультировать клиентов и помочь вне очереди оформить услуги на курорте.

© «Т-Банк»
© «Т-Банк»
© «Т-Банк»

В ресторане «Берлога» пройдет несколько apres-ski-вечеринок — 14, 21, 28 февраля и 7 марта 2026 года, — где гостей с сервисом Premium и Private будет ждать welcome-блюдо и напиток под сопровождение диджей-сетов. Кроме того, клиенты T-Банка смогут воспользоваться повышенным кэшбэком 10% — до 15 000 рублей за траты в категориях «Спорт» и «Кафе и рестораны».

К новому горнолыжному сезону Т-Банк также выпустил лимитированную линейку металлических карт c эксклюзивным дизайном для клиентов Premium и Private. Карты можно оформить эксклюзивно в бренд-зоне Premium на площади Мзымты или онлайн по запросу.

© «Т-Банк»

Индивидуальные занятия с инструкторами и приоритетный доступ на подъемники

Отдельные привилегии получат клиенты T-Private. Помимо гастрономических активностей им достанется сертификат на катание на рассвете с завтраком в кафе «Высота», а еще индивидуальное занятие горными лыжами или сноубордом с инструктором. Катания на рассвете начнутся с 29 декабря 2025 года, а индивидуальные занятия — с 12 января 2026. Записаться можно через персонального менеджера или VIP-консьерж-сервис First минимум за три дня до желаемой даты. С собой разрешат пригласить одного гостя.

Пользователям сервиса обеспечат приоритетный проход на канатные дороги курорта при наличии активного ски-пасса. Услуга применяется один раз и распространяется также на одного гостя, отдыхающего вместе с клиентом T-Private. Для оформления необходимо обратиться к персональному менеджеру или в консьерж-сервис First, получить промокод и с ним прийти в бренд-зону Premium. 

Будет также доступен индивидуальный трансфер от аэропорта или железнодорожного вокзала Сочи до курорта и обратно. Заказ оформляется через консьерж-сервис First.

