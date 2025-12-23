Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне

Т-Банк в третий раз становится партнером курорта Роза Хутор в городе Сочи. Банк подготовил сезонный квест с призовым фондом для всех гостей курорта, а также специальные зоны отдыха и пакет привилегий для клиентов с подключенными сервисами T-Premium и T-Private. Программа стартует с 29 декабря 2025 года и продлится в течение всего зимнего сезона.