В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец

Такахе — крупнейшие представители семейства пастушковых, которые считались вымершими с начала XX века, пока в 1948 году небольшая популяция не была вновь обнаружена в горах Новой Зеландии. С тех пор идет многолетняя программа по их спасению, и сейчас в мире насчитывается около 500 особей.