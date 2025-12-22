На основе собранной информации была подготовлена статистика. Более 70% песен на платформе практически не слушают — у них менее 1000 прослушиваний. Большинство прослушиваний приходится на песни с популярностью 50–80 (по 100-балльной шкале), хотя таких песен всего 210 тыс. — 0,1% от общего количества композиций на платформе.