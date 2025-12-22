«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча

«Архив Анны» создал практически полную резервную копию Spotify — и подготовил его статистику

Библиотека «Архив Анны» создала практически полную резервную копию Spotify. В архив вошли более 86 млн аудиофайлов, что составляет около 99,6% всех прослушиваний на платформе.

Общий размер библиотеки — около 300 терабайт. «Архив Анны» сохранил метаданные 99,9% из примерно 256 млн треков, доступных на Spotify. Границей сбора данных стал июль 2025 года.

На основе собранной информации была подготовлена статистика. Более 70% песен на платформе практически не слушают — у них менее 1000 прослушиваний. Большинство прослушиваний приходится на песни с популярностью 50–80 (по 100-балльной шкале), хотя таких песен всего 210 тыс. — 0,1% от общего количества композиций на платформе.

Около 13,5% треков (примерно 34,6 млн) на платформе помечены как explicit из-за нецензурной лексики. Больше всего артистов, представленных на Spotify, относятся к жанру оперы (22,8 тыс.), за ним следуют хоровая (21,2 тыс.) и камерная музыка (20,5 тыс.).

Была подготовлена и инфографика по тональности песен. Чаще всего на платформе встречаются композиции в до мажоре и соль мажоре (на графике они отмечены оранжевым — C major и G major).

