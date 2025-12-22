СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится

СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Во время октябрьского ограбления преступники похитили из Лувра 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Об этом сообщает телеканал BFMTV. 

Сумма ущерба составила 88 млн евро. При этом самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным телеканала, один из воров был одет в черную балаклаву и темную пуховую куртку, а также в черные перчатки и чулки. Второй был в сером шлеме. Преступники забрали ювелирные изделия, положили их в сумку и спрятали в карманы. Еще двое злоумышленников ждали их на набережной Франсуа Миттерана.

Мужчины ограбили музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обвервилье в северном пригороде Парижа.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира. 

В Spotify после инцидента появился плейлист «Семь минут на ограбление Лувра». Его составила пользователь с ником @rysia. В подборку вошли три трека с тематическими названиями: «Лувр» певицы Лорд, «Грабители» группы The 1975 и «Машина для побега» Тейлор Свифт.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о самых громких кражах в сфере искусства и о том, что могут сделать с добычей музейные грабители. Об этом можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям
Люди:
Lorde