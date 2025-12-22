Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о планах по сокращению около 45 000 платных мест в российских университетах, что составит около 13% от их общего числа.
Наиболее значительное сокращение (почти 20%) коснется негосударственных вузов. Под регулирование попадут 40 направлений, включая такие, как «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», а также «Государственное и муниципальное управление».
Главной целью этой меры министр назвал повышение качества высшего образования и его адаптацию к актуальным запросам рынка труда. Фальков отметил, что вузы, долгое время работавшие в стабильных условиях, зачастую готовили кадры, исходя из собственных представлений, а не реальных потребностей экономики.
По его словам, сокращение будет проводиться постепенно, чтобы избежать резких финансовых потрясений для учебных заведений. Окончательные лимиты для каждого вуза будут определяться на основании трех ключевых критериев: качества приема (средний балл ЕГЭ и число олимпиадников), уровня трудоустройства выпускников и размера их средней заработной платы.