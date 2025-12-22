Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится

Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах

Фото: javier trueba/Unsplash

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о планах по сокращению около 45 000 платных мест в российских университетах, что составит около 13% от их общего числа.

Наиболее значительное сокращение (почти 20%) коснется негосударственных вузов. Под регулирование попадут 40 направлений, включая такие, как «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», а также «Государственное и муниципальное управление».

Главной целью этой меры министр назвал повышение качества высшего образования и его адаптацию к актуальным запросам рынка труда. Фальков отметил, что вузы, долгое время работавшие в стабильных условиях, зачастую готовили кадры, исходя из собственных представлений, а не реальных потребностей экономики.

По его словам, сокращение будет проводиться постепенно, чтобы избежать резких финансовых потрясений для учебных заведений. Окончательные лимиты для каждого вуза будут определяться на основании трех ключевых критериев: качества приема (средний балл ЕГЭ и число олимпиадников), уровня трудоустройства выпускников и размера их средней заработной платы. 

