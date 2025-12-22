Роскомнадзор отрицает блокировку сервиса помощи незрячим людям Be My Eyes

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча

Роскомнадзор отрицает блокировку сервиса помощи незрячим людям Be My Eyes

Фото: Suraajm20/Pixabay

Представители Роскомнадзора сообщили изданию «Такие дела», что ведомство не блокировало работу приложения Be My Eyes,  через которое незрячие и слабовидящие люди получали волонтерскую помощь.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — говорится в ответе.

19 декабря пользователи сервиса сообщили о проблемах с доступом к приложению. Представители Be My Eyes подтвердили, что на территории России наблюдаются сложности с работой сервиса.

«Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — сказал директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли. 

Сервис Be My Eyes связывал слабовидящих и незрячих людей по видеосвязи с волонтерами. Те во время звонков помогали прочитать текст, определить цвет предмета, найти нужную вещь или сориентироваться в пространстве.

Ограничения могут накладывать провайдеры, считает эксперт по цифровой и комплексной безопасности Сергей Смирнов.

«Я начал бы с домашнего/мобильного интернета. Важно, чтобы это был не только мобильный интернет, но и домашний. Чтобы это проверить, можно попросить коллег или друзей, пользующихся услугами других провайдеров, войти в приложение. Если где‑то работает, а где‑то нет, возможно, это проблема на уровне провайдера», — сказал он.

«Такие дела» рекомендуют в качестве альтернативы российский сервис «Робин онлайн». В нем также можно позвонить волонтеру, но функционал приложения не совпадает полностью. 

Расскажите друзьям