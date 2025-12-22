«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков

Иллюстрация: Netflix

Песни из анимационного фильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» стали вторым в истории саундтреком, который провел полгода подряд в первой десятке чарта Billboard 200, сообщает Pop Base.

До этого таким результатом могла похвастаться только картина Брэдли Купера «Звезда родилась». Главные роли в ней исполнил сам Купер, Леди Гага и Сэм Эллиотт. Мюзикл был номинирован на восемь премий «Оскар» и одержал победу в категории «Лучшая песня».

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

В августе самая известная песня картины — «Golden» — возглавила чарт Billboard Hot 100 и стала девятой кей-поп-композицией, сделавшей это, и первой, исполненной женщинами.

В сентябре «Golden» побила рекорд по продолжительности нахождения на первом месте глобального чарта Spotify. Композиция продержалась на вершине 72 дня подряд и обошла «Seven» Чонгука, участника бойз-бенда BTS (71 день подряд).

