Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год

Что касается финансовых затрат, то средний бюджет на один подарок составляет до 1000 рублей почти в половине случаев (48%). Четверть (26%) сотрудников готовы тратить от 1000 до 2000 рублей, считая эту сумму разумной и доступной. 12% рассчитывают потратить от 2000 до 3000 рублей. Более 5000 рублей готовы выделить 6% — чаще всего это представители автомобильного бизнеса и производственники (по 12%). 4000–5000 рублей могут заплатить за подарок только 5%, и лишь 3% готовы выделить на него от 3000 до 4000 рублей.