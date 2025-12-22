«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца

«Вкусвилл» создал лимитированную коллекцию календарей с запахами каждого месяца. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.



Они не появятся в продаже, но несколько штук окажутся в случайных онлайн-заказах москвичей, сделанных в мобильном приложении сети с 25 по 29 декабря. Ароматические календари повторяют концепцию каталогов с парфюмерией: чтобы почувствовать запах, нужно потереть страницы.