«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится

«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца



«Вкусвилл» создал лимитированную коллекцию календарей с запахами каждого месяца. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Они не появятся в продаже, но несколько штук окажутся в случайных онлайн-заказах москвичей, сделанных в мобильном приложении сети с 25 по 29 декабря. Ароматические календари повторяют концепцию каталогов с парфюмерией: чтобы почувствовать запах, нужно потереть страницы.



Январь в календаре пахнет пельменями со сметаной, февраль — блинами, март — беляшами, апрель — генеральной уборкой, а май — шашлыком. Для июня выбрали аромат окрошки, для июля — черешни, для августа — арбуза.

Сентябрь по версии «Вкусвилла» пахнет помидорами и огурцами, октябрь — тыквенным латте, ноябрь — сосисками, а декабрь — глинтвейном, пряными яблоками и мандаринами. 

«Мы придумали этот календарь c аромастраницами, чтобы, во-первых, посмеяться над рутиной и предсказуемостью взрослой жизни, а во-вторых, призвать людей наполнять дни собственными традициями, праздниками, событиями, вызовами, чтобы жизнь не казалась однообразной мешаниной из оливье, шашлыков, манго и окрошки», — рассказала Анна Романенко, менеджер спецпроектов «Вкусвилла».

