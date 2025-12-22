В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится

В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны

Фото: пресс-материалы

Фестиваль Performa(R) Love Mass performance проведет музыкальную литургию на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Событие состоится 13 февраля 2026 года, накануне Дня всех влюбленных.

Центральной фигурой станет певица Сюзанна. Действо будет построено по канонам мессы: постепенное восхождение от созерцательной тишины к общему катарсису.

По пространству арены будут рассредоточены хормейстеры Hot Horist, которые деликатно вовлекут зрителей в вокальное действие. По замыслу организаторов это позволит каждому гостю прожить любовь как последовательный, ощутимый процесс. 

1/3
© Пресс-материалы
2/3
© Пресс-материалы
3/3
© Пресс-материалы

Режиссером перформанса выступил Талгат Баталов — выпускник ВГИКа и МХТ имени А.П.Чехова, лауреат премии «Золотая маска». Его постановки выходили в Театре Наций, Центре имени Мейерхольда, «Театр.doc» и Театре Ермоловой.

Драматургом постановки стал Михаил Дегтярев, известный по работе над спектаклями «Кабала святош» в МХТ, «Занос» и оперой «Аскет» в театре «Практика» и другими проектами.

Performa(R) Love Mass performance
Концерт / 13 февраля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям