В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны

Фестиваль Performa(R) Love Mass performance проведет музыкальную литургию на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Событие состоится 13 февраля 2026 года, накануне Дня всех влюбленных.
Центральной фигурой станет певица Сюзанна. Действо будет построено по канонам мессы: постепенное восхождение от созерцательной тишины к общему катарсису.
По пространству арены будут рассредоточены хормейстеры Hot Horist, которые деликатно вовлекут зрителей в вокальное действие. По замыслу организаторов это позволит каждому гостю прожить любовь как последовательный, ощутимый процесс.
Режиссером перформанса выступил Талгат Баталов — выпускник ВГИКа и МХТ имени А.П.Чехова, лауреат премии «Золотая маска». Его постановки выходили в Театре Наций, Центре имени Мейерхольда, «Театр.doc» и Театре Ермоловой.
Драматургом постановки стал Михаил Дегтярев, известный по работе над спектаклями «Кабала святош» в МХТ, «Занос» и оперой «Аскет» в театре «Практика» и другими проектами.