В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы

В Сальвадоре вынесли приговоры 248 членам банды Mara Salvatrucha (MS-13). Их признали виновными в 43 убийствах, причастности к 42 исчезновениям людей и ряде других тяжких преступлений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Генпрокуратуру.
Один из осужденных получил 1335 лет тюрьмы. Еще 10 преступникам дали сроки от 463 до 958 лет.
С марта 2022 года президент Найиб Букеле начал усиленно бороться с бандами и ввел в стране чрезвычайное положение, позволяющее арестовывать людей без ордера. По официальным данным, за это время задержали более 90 000 человек.
По информации властей, банды MS-13 и Barrio 18 ответственны за 200 000 смертей за последние 30 лет. Несколько лет назад эти группировки контролировали примерно 80% территории страны, что делало Сальвадор одним из регионов с самым высоким уровнем убийств. Члены банд вымогали деньги у предпринимателей и угрожали насилием. Из-за угроз некоторым из них пришлось закрыть свои бизнесы.
США внесли MS-13 и ряд других банд в Центральной и Южной Америке в список иностранных террористических организаций. После начала масштабной борьбы с бандитизмом количество убийств в стране снизилось до исторического минимума.
1335 лет не рекорд по длительности тюремного заключения в мировой истории. Самый долгий срок в 1989 году получила уроженка Таиланда Чамой Типьясо. За финансовые махинации суд приговорил ее к 141 078 годам лишения свободы, однако уже в 1993 году дело пересмотрели и женщину выпустили по УДО за хорошее поведение.