В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро

Власти Москвы планируют до 2030 года открыть 31 новую станцию метро, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
В настоящий момент в разработке три проекта — Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая линии.
В 2026-м откроются первые три станции Рублево-Архангельской линии: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». В 2027 году завершится строительство других станций этой линии — это «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».
В 2028 году откроется первый участок Бирюлевской линии — станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» (уже утвержден ее дизайн).
В 2029 году откроются шесть станций Троицкой линии («Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк») и шесть Бирюлевской линии («Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево»).