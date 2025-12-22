К 80-летию Дэвида Линча в России пройдет 4K-ретроспектива его фильмов

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film вернет на экраны три отреставрированных фильма Дэвида Линча в качестве 4K: «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Шоссе в никуда» и «Голова-ластик». Организаторы поделились с «Афишей Daily» эксклюзивным трейлером.
Ретроспектива приурочена к юбилею режиссера — 20 января 2026 года ему могло бы исполниться 80 лет. Фильмы выйдут в прокат поочередно: «Твин Пикс: Сквозь огонь» — с 22 января, «Шоссе в никуда» — с 29 января, «Голова-ластик» — с 5 февраля.
18 января в кинотеатре «Каро Октябрь» — между днем смерти (16 января) и днем рождения (20 января) режиссера — пройдет спецпоказ сразу всех трех сюрреалистичных картин. Между сеансами запланирована развлекательная программа: фотозона, косплей, конкурсы, розыгрыши призов.
Приглашенные эксперты проведут мини-лекции о вселенной Линча: о драматургии расскажет кинокритик Кирилл Артамонов, о визуальной составляющей — команда журнала о кино «Ornament», а о музыке и звуке — кинокритик Мария Протасова.
Билеты на ретроспективу и спецпоказ в «Каро Октябрь» доступны на «Афише».