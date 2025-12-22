В общем музыкальном рейтинге артистом года стал Ваня Дмитриенко, который также одержал победу в номинации «Фит года» за трек «Силуэт» с Анной Пересильд. Самыми прослушиваемыми артисткой и группой стали Анна Асти и «Бонд с кнопкой».