Сервис «Звук» подвел музыкальные итоги 2025 года, представив как общий рейтинг, так и индивидуальные отчеты для каждого пользователя.
Данные показали, что музыкальные предпочтения сильно различаются у разных поколений. Так, представители альфа-поколения чаще всего слушали madk1d, зумеры отдавали предпочтение Icegergert, а миллениалы — Федуку.
В общем музыкальном рейтинге артистом года стал Ваня Дмитриенко, который также одержал победу в номинации «Фит года» за трек «Силуэт» с Анной Пересильд. Самыми прослушиваемыми артисткой и группой стали Анна Асти и «Бонд с кнопкой».
Трек года — «Наследство» от Icegergert и Sky Rae, а лучшим альбомом был признан «Bratland» от Макана. Одним из главных событий года стал камбэк Татьяны Булановой, которая обрела новую волну популярности среди молодежи.
Среди новых имен в тренде года победил дуэт Sabi & Мия Бойка, а статус главного фрешмена года (номинация «Громче») завоевала группа «Внимание, брусника!». В сфере аудиоконтента продолжила царить эпоха тру-крайма.
Возглавил рейтинг подкастов исторический проект Сергея Минаева «Minaev Live», а следом за ним расположились криминальные «Дневники Лоры Палны» и «Тут такое дело». Среди аудиокниг лидером стал мировой фэнтези-бестселлер Пенн Коул «Искра вечного пламени», а в тройке вошли сборник рассказов Евгения Гришковца и роман-катастрофа Яны Вагнер. В детском сегменте популярным стал трек «Фижма Phonk» от «Смешариков», а самым востребованным подкастом — «ХРУМ, или Сказочный детектив».