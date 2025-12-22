Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма

Кумайл Нанджиани, сыгравший супергероя Кинго в фильме Marvel «Вечные», рассказал, что этот опыт изменил его профессиональное мировоззрение.
Несмотря на холодный прием картины у критиков и зрителей, Нанджиани сказал, что «очень гордится» своей работой и не стал бы ничего менять в своем исполнении. Актер отметил, что научился разделять свой творческий опыт и финальный результат, на который он часто не может повлиять.
«Я не могу решить, сколько денег заработает фильм или что о нем напишут критики. Но я могу решить, чему научусь на этой работе», — пояснил актер. По его словам, ключевым стал переход к «радостному подходу» к каждому проекту, где ценность заключается в самом процессе, а не только в итоговом успехе.
Ранее Нанджиани уже признавался, что после провала «Вечных» ему потребовалась помощь психотерапевта. Он также отмечал разочарование от нереализованных планов. Изначально контракт предполагал его участие в шести фильмах, но после слабых результатов сиквелы так и не были запущены в производство.