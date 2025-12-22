«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Нэнси Майерс, режиссер «Отпуска по обмену» и «Стажера», работает над новым фильмом

Фото: Universal Pictures

Режиссер Нэнси Майерс работает над новым фильмом. Его съемки начнутся в мае. Об этом она сообщила на показе «Отца невесты» в Лос-Анджелесе, пишет Variety.

Майерс подчеркнула, что ее новый проект предназначен для кинотеатров, а не для стриминга. Главную роль исполнит Киран Калкин, который в этом году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.

Среди последних работ Калкина — озвучка персонажа в мультфильме «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла, а также роль телеведущего Цезаря Фликермана в приквеле «Голодных игр» «Рассвет жатвы» о 50-х «Голодных играх».

Сама Майерс известна по комедиям, романтическим комедиям и семейному кино. Ее режиссерским дебютом стала картина «Ловушка для родителей», за которой последовали культовые «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Отпуск по обмену» и «Простые сложности».

Последней на настоящий момент ее работой стал фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях. С момента его выхода прошло уже 10 лет.

