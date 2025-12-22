Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов

Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал короткое видео с главными героями третьего сезона сериала «Бриджертоны» — Пенелопой (Никола Коклан) и Колином (Люк Ньютон). Так стриминговый сервис анонсировал выход четвертого сезона.

В ролике герои стоят на фоне цветов и осенней листвы и целуются. В конце предыдущего сезона Пенелопа и Колин сыграли свадьбу и стали родителями сына по имени Пен.

Видео: Netflix

Четвертый сезон «Бриджертонов» будет разделен на две части: первая выйдет 29 января, вторая — 26 февраля.

Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.

Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».

В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

Расскажите друзьям